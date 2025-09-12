غلق جسر حيوي في صلاح الدين

وذكر بيان للمديرية، انه "تعلن في ، عن غلق – العلم بشكل جزئي ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً يوم السبت الموافق 13 أيلول 2025، وذلك لإجراء أعمال صيانة لمفصل التمدد المقلوع".وبحسب البيان، "سيبقى مسار واحد مفتوحاً بالاتجاه نحو شرق تكريت. أما دخول مدينة تكريت فيكون عبر طريق جسر الشطية – ".وأتم البيان: "راجين من الإخوة مستخدمي الطريق التعاون والالتزام بالتحويلات المرورية المحددة، لحين إكمال الأعمال".