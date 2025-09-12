تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "مشادة كلامية حصلت بين المتوفي (الذي يعاني من امراض قلبية) مع الامام والمؤذن السابقين"، لافتاً إلى أن سبب الخلاف بينهم يعود إلى "قرار بتبديل امام وخطيب الجامع".وأضاف، أن "قوة امنية تحفظت على الامام والمؤذن السابقين كإجراء اصولي".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بوفاة إمام بعد مشادة كلامية داخل جامع، جنوبي .وقال المصدر لـ نيوز، إن "مشادة كلامية بين مجموعة من المصلين لم تعرف أسبابها، مع امام جامع وخطيب لمنعه من الخطابة ضمن منطقة الدورة، اسفرت عن وفاة بسكته قلبية".ونوه إلى أن "الخطيب كان يعني من أمراض القلب".