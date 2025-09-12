Alsumaria Tv
البث المباشر
تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في بغداد

محليات

2025-09-12 | 09:57
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في بغداد
4,868 شوهد

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مشادة كلامية حصلت بين المتوفي (الذي يعاني من امراض قلبية) مع الامام والمؤذن السابقين"، لافتاً إلى أن سبب الخلاف بينهم يعود إلى "قرار بتبديل امام وخطيب الجامع".

وأضاف، أن "قوة امنية تحفظت على الامام والمؤذن السابقين كإجراء اصولي".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بوفاة إمام مسجد بعد مشادة كلامية داخل جامع، جنوبي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مشادة كلامية بين مجموعة من المصلين لم تعرف أسبابها، مع امام جامع وخطيب لمنعه من الخطابة ضمن منطقة الدورة، اسفرت عن وفاة الخطيب بسكته قلبية".

ونوه إلى أن "الخطيب كان يعني من أمراض القلب".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
المختطفة الاسـ رائـ يلية.. إعلان أمريكي واحتفاء عراقي وصمت فصائلي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-11
Play
المختطفة الاسـ رائـ يلية.. إعلان أمريكي واحتفاء عراقي وصمت فصائلي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-11
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Play
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-11
Play
نشرة ١١ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-11
Play
العراق في دقيقة 11-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-11
Live Talk
Play
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
Play
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
Play
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
Play
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
من الأخير
Play
من الأخير
تسوركوف آمنة في السفارة.. والأحزاب المســ.لحة تقاوم الدستور - من الأخير م٢ - حلقة ٦٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-10
Play
تسوركوف آمنة في السفارة.. والأحزاب المســ.لحة تقاوم الدستور - من الأخير م٢ - حلقة ٦٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-10
استديو Noon
Play
استديو Noon
المجاملة 10-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-10
Play
المجاملة 10-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-10
