امانة بغداد: عدد "الكراجات" الرسمية يبلغ 105 فقط

وذكر بيان للأمانة، أنها "لم تمنح أي موافقات لاستئجار الأرصفة أو استخدامها كمرائب لوقوف السيارات، وتواصل في الوقت نفسه تنفيذ إجراءاتها الحازمة لإغلاق الكراجات المخالفة ومنع أي تجاوزات على الأرصفة".وأشارت إلى أن "العدد الكلي للكراجات الرسمية المجازة في العاصمة يبلغ (105) كراجات، جميعها خاضعة للإجراءات والموافقات القانونية"، مؤكدة أنها "أعدت خططاً لإنشاء (10) كراجات متعددة الطوابق في عدد من مناطق ، بهدف تلبية جزء من احتياجات المواطنين وتخفيف الضغط الحاصل على المواقف".