السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية في وفاة الشيخ عبد الستار القرغولي

وذكر بيان لخلية ، ورد لـ ، انه "بتوجيه من رئيس القائد العام للقوات المسلحة، ، تم تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وعضوية وجهاز ، للتحقيق في ملابسات وفاة الإمام والخطيب الشيخ القرغولي".وأكد التوجيه على "ضرورة الإسراع في كشف الحقائق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الحادث".وشدد ، على أن "الحكومة لن تتهاون في محاسبة أي جهة يثبت التحقيق تقصيرها أو تورطها في الحادث"، مؤكداً "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون والضوابط النافذة بحق كل من يثبت تقصيره".و أكد على "أهمية ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، والابتعاد عن كل مظاهر التحريض أو الكراهية، حرصاً على الحفاظ على السلم المجتمعي ووحدة النسيج الوطني، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل بين أبناء الشعب العراقي بمختلف أطيافهم".