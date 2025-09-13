بلوكر يقطع طريقا رئيسيا في المنصور للاحتفال وسط تساؤلات: اين رجال المرور؟

ورغم الطابع العاطفي والاحتفالي للمناسبة، إلا أن أسلوب تنظيمها أثار موجة انتقادات حادة من ناشطين ومواطنين وجدوا في ذلك سلوكاً غير مسؤول ويكشف عن ازدواجية في تطبيق القوانين.ازدحام متزايد في شارع مكتظالمقطع أظهر توقف السيارات بشكل مفاجئ على الطريق الحيوي، الذي يُعد أصلاً من أكثر شوارع العاصمة ازدحاماً، ما أدى إلى تفاقم الاختناق المروري لعدة دقائق.مواطنون انتقدوا عبر منصاتهم "الاستهتار بمصالح الناس"، معتبرين أن "إعلاناً شخصياً مهما كانت خصوصيته لا يبرر تعطيل المئات من المارة والسائقين".تساؤلات عن غياب الإجراءات الأمنيةالانتقادات الأوسع وُجّهت للجهات الأمنية ودوائر المرور، حيث تساءل رواد مواقع التواصل أين رجال المرور الذين يفرضون غرامات يومية على وقوف السيارات في الصف الثاني؟، وكيف يمكن السماح بإغلاق طريق رئيسي لحفل خاص بينما المواطن العادي يتعرض للمساءلة حتى على التوقف لدقائق؟".معلقون اعتبروا أن ما جرى يعكس خللاً في إدارة الشوارع وتطبيق القانون، إذ إن مروريات تشدد باستمرار على ضرورة الانضباط وعدم التوقف في الطرق الحيوية، لكن مثل هذه الحوادث تكشف استثناءات للبعض.في الرأي العامبينما انتقد أغلب المعلقين الواقعة، ذهب آخرون إلى اعتبارها "مبادرة إنسانية تحمل طابعاً احتفالياً"، لافتين إلى أن الأمر لم يتجاوز دقائق معدودة.لكن الطرف الأول رد بأن المشكلة لا تكمن في مدة الإغلاق بل في الرسالة السلبية التي تُوجّه للمجتمع بشأن احترام النظام والقوانين.دعوات للمحاسبة والتنظيمناشطون طالبوا الجهات المختصة بفتح تحقيق ومساءلة القائمين على هذه الفعالية، معتبرين أن ترك مثل هذه السلوكيات من دون ردع قد يشجع آخرين على تكرارها، ما يؤدي إلى مزيد من المرورية.كما شددوا على ضرورة أن تراعي الأنشطة العامة السياقات القانونية والاجتماعية، خصوصاً عندما تجري في أماكن مزدحمة وحساسة.بين حرية التعبير وحماية المصلحة العامةالجدل الذي أثارته الحادثة يعكس التوتر المستمر في بين حرية الأفراد في التعبير والاحتفال بمناسباتهم الخاصة من جهة، وضرورة الحفاظ على المصلحة العامة والنظام المروري من جهة أخرى.فبينما يرى البعض أن منصات التواصل خلقت جيلاً جديداً من المؤثرين الذين يسعون للفت الأنظار بأية طريقة، يحذر آخرون من أن هذا النوع من العروض إذا لم يُضبط قانونياً سيؤدي إلى تجاوزات أكبر مستقبلاً.