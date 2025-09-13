بيان جديد بشأن مقتل الشيخ عبد الستار سلمان: نحمل الوقف السني المسؤولية

وقال المجمع في بيان ورد لـ ، انه "تلقى بألم شديد خبر جريمة مقتل الشيخ الداعية سالم القره غولي إمام وخطيب جامع في منطقة الدورة وعضو رابطة الإصالة للدعوة والإرشاد بسبب اعتداء مجموعة من الفئات المنحرفة بضربه في داخل المسجد ومنعه من القيام بواجبة الرسمي في الخطابة بالمسجد، مما أدى الى وفاته".وأضاف "نعزي ذوي الشيخ والأئمة والخطباء فإنه يطالب بإجراء تحقيق دقيق في معرفة حيثيات هذه الجريمة النكراء ومعاقبة الجناة، ومحاسبة المقصرين في حفظ أمن المسجد وحماية إمامه"، محملا "رئاسة المسؤولية الكاملة في المحافظة على المساجد، ومنع الفئة المنحرفة التي كانت وراء هذه الجريمة من السيطرة على المساجد وفرض وجودها بالقوة وبدعم من جهات سياسية".وشدد "على رئاسة الوقف القيام بواجبها ومنع التدخلات السلبية للشخصيات السياسية في إدارة المساجد وشؤون الأئمة والخطباء".