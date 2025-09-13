تحديثات جوية.. هذه المناطق ستشهد امطارا اعلى من المعدل الطبيعي في العراق

وقال مدير الإعلام في في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "التوقع العام للموسم (خريف/شتاء 2025–2026) يميل نحو حالة ENSO متقلبة مع احتمال تشكّل موجة بادرة من المحيط ضعيفة خلال الخريف وبداية ؛ هذا يَفرض إشارة نحو ميل أنماط هطول عالمية إقليمية غير معتادة، لكن التأثير المحلّي على لا يزال غير محسوم ومتنوع حسب المنطقة"، لافتاً إلى أن "التوزيع الجغرافي على الأغلب يشير إلى أن شمال وشرق العراق أكثر احتمالًا لمعدلات مطر قريبة إلى أعلى من المعدل في حالات تحسّن المنظومات، بينما الوسط والجنوب يبقيان غالبًا حول المعدل".وأضاف، "ممكن أن تدخل البلاد حالات منخفضية قوية أو موجات مطرية مفاجئة، ومثل هذه الحالات تحدث بصفتها أحداث قصيرة الأمد تُحكم أكثر بالتنبؤات متوسطة/قصيرة المدى (أيام إلى أسابيع)، اذ أن الموسمية تعطي احتمالًا لإطار عمومي (مثلاً موسم أضعف أو أقوى من المتوسط) لكنها لا تنبئ بالضرورة بعدد أو قوة المنخفضات المحدّدة قبل أسابيع قليلة من وقوعها"، مبيناً أن "المراكز الوطنية تعتمد على إرشاد نماذج عالمية كـ ECMWF ، NOAA/CPC/بالإضافة إلى مؤشرات ظواهر مثل ENSO وIOD، هذه النماذج تُصدر خرائط احتمالية شهرية وموسمية وتُستخدم مع خبرة محلية لمعايرة النتائج".وأوضح ، أن "قدرة التنبؤ الموسمي للهطول في منطقة الشرق الأوسط هي متوسطة إلى منخفضة مقارنة ببعض المناطق الاستوائية؛ النموذج قد يعطي إشارات جيدة عندما تكون مؤشرات المحيط (مثل لانينا/إل نينو أو IOD) قوية وواضحة، أما عندما تكون المؤشرات ضعيفة أو متقاربة فتقل الثقة، حيث تظهر دراسات حديثة لعام 2025 أن ECMWF وغيرُه تحسّنوا لكن ما زالت هناك حدود في قابلية التنبؤ بالمطر على المستوى الإقليمي، لذلك التوقعات الموسمية تعطي ميلًا احتماليًا (مثلاً أعلى من المعدل أو أدنى من المعدل بنسب احتمال) لكنها ليست بديلة للتنبؤات قصيرة المدى".ولفت الجابري إلى أن "التحذيرات تصدر من الهيئة لكل الجهات المستفيدة الحكومية خاصة الخدمية منها، وتقوم الهيئة بتفعيل الإنذار المبكر للحالات المطرية القوية والتحذير من السيول في الأماكن المتوقع الهطول المطري فيها غزير، من خلال إصدار عدة تقارير وإرسالها قبل 48-72 ساعة إلى الجهات المعنية".