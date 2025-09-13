السامرائي يزور الجنابي لبحث أوضاع اليوسفية واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية

للسامرائي ذكر في بيان ان الأخير "زار عضو التحالف علي شلتاغ الجنابي في منطقة "، حيث جرى اللقاء بحضور عدد من وجهاء وأبناء المنطقة.وتناول اللقاء – بحسب البيان - أوضاع اليوسفية واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية التواصل المستمر مع الأهالي ودعم الشخصيات الوطنية الساعية لخدمة مناطقها وتعزيز حضورها في القضايا العامة.