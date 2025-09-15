أقرباء الأستاذة الجامعية سارة العبودي ينفون تلقيهم بلاغاً بتخفيف عقوبة قاتلها

وقالت العبودة للسومرية نيوز: "تفاجئنا اليوم بنشر خبر حول المجرم ، فاتصل بيّ والد المغدورة سارة، ونحن غير متأكدين من الخبر حتى الآن وننتظر تبليغا رسميا".وأضافت "ننتظر من الجهات الرسمية تبليغنا أو إعلامنا بالأمر في حال صدور قرار بالقضية، وهناك طرق قانونية يمكن إليها للحفاظ على الحق الشخصي، وكلنا أمل بالقضاء العادل"، مؤكدةً أن "من نقل الخبر سيتحمل المسؤولية القانونية في حال كان غير صحيح".وتابعت "نأمل أن يكون قرار التمييز بجانب الضحية وذويها والأخذ بنظر الاعتبار كل الأمور وحيثيات الجريمة التي اطلع عليها القضاء".