حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540641-638935384441229333.jpg
أقرباء الأستاذة الجامعية سارة العبودي ينفون تلقيهم بلاغاً بتخفيف عقوبة قاتلها
محليات
2025-09-15 | 09:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
300 شوهد
نفت النائب السابق رحاب العبودة، اليوم الاثنين، تلقي عائلة قريبتها الأستاذة الجامعية المقتولة في
البصرة
سارة العبودي بلاغاً رسمياً بتخفيف عقوبة المدان بقتلها
ضرغام
التميمي
.
وقالت العبودة للسومرية نيوز: "تفاجئنا اليوم بنشر خبر حول المجرم
ضرغام
التميمي
، فاتصل بيّ والد المغدورة سارة، ونحن غير متأكدين من الخبر حتى الآن وننتظر تبليغا رسميا".
وأضافت "ننتظر من الجهات الرسمية تبليغنا أو إعلامنا بالأمر في حال صدور قرار بالقضية، وهناك طرق قانونية يمكن
اللجوء
إليها للحفاظ على الحق الشخصي، وكلنا أمل بالقضاء العادل"، مؤكدةً أن "من نقل الخبر سيتحمل المسؤولية القانونية في حال كان غير صحيح".
وتابعت "نأمل أن يكون قرار التمييز بجانب الضحية وذويها والأخذ بنظر الاعتبار كل الأمور وحيثيات الجريمة التي اطلع عليها القضاء".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
