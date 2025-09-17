قروض سيارات بـ4 مليارات دينار تطيح بمحافظ ديالى الأسبق

وذكرت الهيئة في بيان أن " المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين، على الأسبق المدان (عبد الناصر المنتصر بالله) عن جريمة ارتكاب ما يخالف واجباته الوظيفيَّة، مُبيّنةً أنَّ القرار صدر وفقاً لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات".وأضافت أنَّه "تمَّ تنظيم جزءٍ من أضابير المُقترضين من / بعقوبة؛ لشراء السيَّارات البالغ عددها (287) معاملةً بقيمةٍ تصل إلى (4،371,137,250) ديناراً من قبل وتوزيعها من قبل حماية المحافظ؛ بالرغم من خلوّها من توقيع مسؤول ديوان المحافظة، فضلاً عن وجود تحريفٍ وحكٍّ وتحبيرٍ في استمارات التعاقد، وعدم وجود بصمة الكفيل، وعدم قيام المُقترضين بتسديد الأقساط لمُدَّة عامين".وتابعت: إنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثلين القانونيّين لمصرف وديوان المحافظة ومحضر اللجنة التحقيقيَّة والتحقيق الإداري، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين، مع إصدار أمر قبضٍ بحقّ المُدان، والاحتفاظ للجهة المُتضرّرة بحقّ مُراجعة المحاكم المدنيَّـة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".