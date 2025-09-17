Alsumaria Tv
قروض سيارات بـ4 مليارات دينار تطيح بمحافظ ديالى الأسبق

محليات

2025-09-17 | 05:21
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قروض سيارات بـ4 مليارات دينار تطيح بمحافظ ديالى الأسبق
556 شوهد

السومرية نيوز – محليات

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد على مُحافظ ديالى الأسبق؛ لارتكابه مخالفاتٍ في منح قروضٍ لشراء سيَّاراتٍ بأكثر من 4 مليارات دينارٍ.

وذكرت الهيئة في بيان أن "محكمة جنح بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين، على محافظ ديالى الأسبق المدان (عبد الناصر المنتصر بالله) عن جريمة ارتكاب ما يخالف واجباته الوظيفيَّة، مُبيّنةً أنَّ القرار صدر وفقاً لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات".

وأضافت أنَّه "تمَّ تنظيم جزءٍ من أضابير المُقترضين من مصرف الرافدين / بعقوبة؛ لشراء السيَّارات البالغ عددها (287) معاملةً بقيمةٍ تصل إلى (4،371,137,250) ديناراً من قبل ديوان محافظة ديالى وتوزيعها من قبل حماية المحافظ؛ بالرغم من خلوّها من توقيع مسؤول ديوان المحافظة، فضلاً عن وجود تحريفٍ وحكٍّ وتحبيرٍ في استمارات التعاقد، وعدم وجود بصمة الكفيل، وعدم قيام المُقترضين بتسديد الأقساط لمُدَّة عامين".

وتابعت: إنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثلين القانونيّين لمصرف الرافدين وديوان المحافظة ومحضر اللجنة التحقيقيَّة والتحقيق الإداري، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين، مع إصدار أمر قبضٍ بحقّ المُدان، والاحتفاظ للجهة المُتضرّرة بحقّ مُراجعة المحاكم المدنيَّـة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
Alsumaria Tv
اخترنا لك
العطواني يشيد بالدعم الحكومي: توقيت إنجاز مدخل بغداد - الموصل كان بـ2027
09:02 | 2025-09-17
"البرلمان يدعم حكومة الخدمات".. المشهداني: من لا يشكر السوداني غير منصف
08:39 | 2025-09-17
مكتب السيد السيستاني يكذب صحة بيان نسب إليه بشأن الانتخابات
08:37 | 2025-09-17
الدفاع المدني ترد على مزاعم عجزها عن إخماد حريق في البصرة
08:11 | 2025-09-17
في البصرة.. الدفاع المدني يعجز عن إخماد حريق!
07:01 | 2025-09-17
التربية تصدر عدداً من التوجيهات مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد (وثيقة)
06:31 | 2025-09-17

