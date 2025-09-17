العطواني يشيد بالدعم الحكومي: توقيت إنجاز مدخل بغداد - الموصل كان بـ2027

وقال العطواني، خلال حفل افتتاح مدخل – : "مدخل بغداد – الموصل كان بعرض 9 أمتار فقط، ويفتقر إلى معايير السلامة، ما تسبب بتآكل الشارع بالكامل نتيجة الأحمال العالية، وعند انطلاق المشروع تبين أن الدراسة السابقة لا ترقى لمستوى عاصمة تضم ربع سكان ، لذا كان لا بد من إعادة تقييم شاملة، حيث كانت كلفة المشروع في ذلك الوقت 53 مليار دينار".وأضاف أن "أولى مراحل المشروع شملت مدخل – الموصل، حيث تم توسيع الطريق ليبلغ عرض المسار الواحد 15.5 متراً، مع تزويده بكاميرات مراقبة، وإنارة، وتشجير، باستخدام أحدث المواد، بما في ذلك الخرسانة المتطورة وطبقتا إسفلت (رابطة وسطحية) مدعمة بمادة البوليمر وهذا العمل لأول مرة يحصل في العراق".وبين المحافظ، أن "تعديلات التصميم وزيادة نطاق المشروع رفعت مدة التنفيذ من 700 يوم إلى 1583 يوماً، حيث من المفترض أن تكون سنة الافتتاح في عام 2027"، مؤكدًا أن "نسبة الإنجاز بلغت الآن 94% مقارنة بالخطة السابقة التي كانت تستهدف 53%".وتابع، أن "الأمر لا يتعلق فقط بالتخطيط والتنفيذ، بل أيضاً بالرقابة الصارمة على المخرجات، وضمان عدم وجود تجاوزات أو تعارضات، هذه السياسة الجديدة في أثبتت نجاحها".وشدد العطواني على "أهمية استمرار المتابعة لما بعد الإنجاز"، مضيفاً: "حتى مع جودة المواد والمعدات، يبقى المشروع بحاجة إلى صيانة ورقابة مستمرة، كما ويجب ضبط حركة العجلات، ومتابعة الأداء لضمان ديمومة المشروع".وأتم بالقول: إن " مشروع مدخل بغداد – الموصل حيوي وهو منجز كبير في ، وهو من المشاريع المهمة الكبيرة الذي يعكس التخطيط والسياسة الجديدة في إدارة المشاريع".