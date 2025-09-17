اعتقال 26 مخالفاً لشروط الإقامة في بابل

أعلنت ، الأربعاء، عن اعتقال 26 مخالفاً لشروط الإقامة شمالي المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، "بإشراف مباشر من قائد شرطة اللواء ، نفذت قوة مشتركة من عملية ميدانية واسعة أسفرت عن إلقاء القبض على 26 شخصاً من جنسيات أجنبية مختلفة بعد ثبوت مخالفتهم لشروط الإقامة".

وجاءت العملية بحسب البيان "عقب ورود معلومات دقيقة عن وجود عمالة أجنبية غير نظامية تعمل في إحدى الشركات المحاذية لطريق المرور السريع في قضاء ".

ولفت البيان الى أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية والأصولية، شُكّل فريق عمل ميداني برئاسة مدير قسم شرطة المحاويل، مدعوماً بمفارز من المختص والفوج التكتيكي وقوات طوارئ القسم".