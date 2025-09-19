أمانة بغداد تعلن تحويل مناطق زراعية إلى سكنية مقابل 175 ألفاً للمتر

وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " قطعت شوطاً كبيراً في موضوع تحويل الاراضي الزراعية الى اراضي سكنية وفقرات قرار 320 لعام 2022 وفق رؤية الحكومة والمنهاج الحكومي، وتحويل الاراضي الزراعية الى اراضي رسمية وتقديم الخدمات لها".وأضاف أن هناك "19 قطعة ارض زراعية في ، 11 قطعة منها تابعة للأمانة، حيث قامت الأمانة بعد وفرز اغلب هذه القطع، فيما تم اكمال 7 قطع وارسال بياناتها الى ذات تسجيل عقاري، وهي بدورها زودتنا ببيانات قطعتين".وأشار إلى "تشكيل لجان لتقييم سعر المتر في هذه المناطق، وتم تحديد 175 الفاً للمتر المربع الواحد في مناطق ضمن مقاطع المعامل البلدي"، مؤكدا "تبليغ الاخوة الذين قدموا طلبات التمليك، وباشرنا بعملية البيع، وتم تسليمهم السندات، وسيتم البيع لبقية المناطق على التوالي".وأوضح أن "هناك اجراءات من امانة بغداد وهي اجراءات ، حيث لمسنا تعاوناً كبيراً بين هذه الدائرتين لانجاز باقي المناطق التي هي حالياً في طور توزيع او بيع الاراضي التابعة لامانة بغداد".ولفت إلى أن "الاراض التابعة لباقي الوزارات، فننتظر تحويل ملكية هذه الاراضي الى الأمانة حتى تستطيع الأمانة القيام بعملية العد والفرز وارسالها الى التسجيل العقاري لإصدار سندات".وتابع المتحدث باسم أمانة بغداد أن "الاراضي المنجزة يتم بيعها بالوقت الحالي، وفي حال وجود اكثر من دار على قطعة ارض 200 متر يتم اصدار سند مشاع بعدد المواطنين او عدد العوائل او عدد الدور الساكنة ضمن 200 متر، ويتم بيعها على مضمون خمسين او ستين مترا، ويدفع سعر للمتر المواطنين الساكنين في هذه الأرض".