إيقاف الإجازات الطويلة والتنقلات لموظفي صحة البصرة

وقال للدائرة علي في وثيقة رسمية موجهة للمؤسسات الصحية في واطلعت عليها ، إن "الاجازات الطويلة والتنقلات والتنسيبات كافة تقرر إيقافها".وأضاف، أن القرار صدر "لقلة الملاكات الطبية والصحية والإدارية السائدة ولتوقف التعيينات والعقود والأجور اليومية حسب قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025".