أمطار متوقعة في العراق غداً

وقال في منشور على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي وتابعته ، إنه "كلما تعمّق انحدار التيار النفاث نحو أجوائنا، تزداد فرص نزول الحالات الجوية الفعّالة".وأضاف: "خلال يوم غد يُتوقع تكاثر السحب على جهة جنوب البلاد وبعض مدن الوسط، مع فرص لهطول زخات مطرية خفيفة ومتفرقة أو قطرات، تكون أوضح في مناطق البلاد".