المفوضية تصدر عدة تعديلات على نظام الحملات الانتخابية (وثيقة)

ويهدف القرار، الذي يحمل رقم (10)، إلى معالجة عدد من القضايا المتعلقة بسير العملية الانتخابية. وتشمل أبرز التعديلات "حظر استغلال النفوذ الوظيفي وضبط الخطاب الإعلامي والابتعاد عن الكراهية واللغة الطائفية، وبالإضافة الى فرض العقوبات على المخالفين لأحكام النظام"نص التعديلات ادناه: