تشكيل لجنة قانونية عاجلة لإقامة دعوى قضائية ضد شخص اعتدى على معلمة في كربلاء

وذكر بيان للوزارة، ان "وزير التربية وجه بتشكيل لجنة قانونية عاجلة لإقامة دعوى قضائية في حادثة اعتداء ولي امر احدى التلميذات على معلمة في روضة نسور الدرة، اليوم، مؤكدا على اهمية حفظ كرامة وهيبة المعلم العراقي وعدم التهاون مع المعتدي او التنازل حتى استحصال الحقوق التربوية".وبحسب البيان، "تفقد للتربية وميض يرافقه نقيب المعلمين ومعاونه وعدد من التربويين مجموعة النسور التعليمية والتقى مديرها للوقوف على خلفية الحادث، ناقلا توجيهات وزير التربية في حفظ حقوق المعلمة والتعامل الجاد مع اي اعتداء يطال احد الملاكات التربوية، علما ان القضية سيتم متابعتها في المحاكم المختصة".