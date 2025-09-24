لـ120 يوماً.. سلام عادل "محظور" في وسائل الإعلام

وذكرت الهيئة في وثيقة رسمية، انه "استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر الاداري المرقم (952) في 2025/3/26، وبناء على تقارير الرصد والمتابعة في دائرة التنظيم الإعلامي في هذه الهيئة المتعلقة بتصريحات (سلام عادل فليح)، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني بتاريخ 2025/9/15، في مخالفة صريحة ومتكررة للائحة قواعد البث الإعلامي، وتحديداً في المواد الآتية:الباب الثاني المادة (1): (منع التحريض على العنف والكراهية)، التي تنص على (عدم بث أو إعادة بث مواد تهدد السلم الاهلي أو تحرض بشكل مباشر على الإخلال بالأمن العام.الباب الثاني المادة (3) : (المواد الكاذبة والباطلة)، التي تنص على منع تضليل الجمهور عبر بث أية مادة تحوي معلومات كاذبة أو غير دقيقة.الباب الثاني المادة (4): (الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات)، التي تنص على اتباع الشفافية والتمييز الواضح بين الوقائع، وإبداء الرأي، ونقل الأخبار مجرداً من أي انحياز".وأضافت: "ونظراً لما تضمنته التصريحات المشار اليها في اعلاه من دعوات خطيرة تمثل مساساً بالأمن القومي العراقي وبالأجهزة الأمنية، وعطفاً على قيام هذه الهيأة سابقاً بمنع ظهور الموما إليه أعلاه بموجب كتابنا بالعدد (7/ع/6638/3/1) في 2025/5/4، وإصراره على تأكيد المخالفات والخروقات بشكل متكرر، تقرر الآتي: منع الظهور الإعلامي لـ(سلام عادل فليح) في جميع وسائل الإعلام لمدة 120 يوماً، اعتباراً من تاريخ هذا الاعمام، وتتحمل المؤسسات الإعلامية كافة التبعات القانونية عند مخالفتها لما ورد آنفاً".