خطة تمتد 15 عاماً.. الضمان الصحي في طريقه لتغطية جميع العراقيين تدريجياً

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541862-638943839318116972.jpeg
خطة تمتد 15 عاماً.. الضمان الصحي في طريقه لتغطية جميع العراقيين تدريجياً
محليات
2025-09-25 | 03:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
218 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعدت هيئة الضمان الصحي، خطة سنوية لزيادة أعداد المشمولين ببرامجها ضمن استراتيجية شاملة لتغطية جميع فئات المجتمع بشكل متكامل بمدة تتراوح بين 10 إلى 15 عاماً.
وقال مدير عام
صندوق الضمان الصحي
علي
أحمد عبيد
، إن تطبيق النظام يتم تدريجياً وبخطوات مدروسة ليغطي كل الفئات المستهدفة، وبما يضمن العدالة في التوزيع بين
بغداد
والمحافظات، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأضاف أن الزيادة السنوية بأعداد المشمولين تأتي في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ التكافل الاجتماعي الصحي وتوفير خدمات طبية متوازنة لجميع المواطنين.
وأوضح عبيد أن الفئات المشمولة حتى الآن تضم المسجلين في شبكة الحماية الاجتماعية وأفراد أسرهم، فضلاً عن الموظفين والمتقاعدين مع أسرهم، وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن خطة التوسع مستمرة لتشمل المزيد من الفئات خلال الأعوام المقبلة.
وبين أن النظام يمنح امتيازات مهمة، من بينها تحميل المضمون نسبة 10 بالمئة من كلفة الخدمات الاستشارية، و25 بالمئة من كلفة العلاج في المستشفيات الأهلية والأجنحة الخاصة والعيادات التخصصية، إضافة إلى تحمل 25 بالمئة من كلفة العمليات الجراحية في المستشفيات الأهلية المعتمدة ضمن قاعدة بيانات الضمان الصحي.
وأكد أن الهدف الأوسع للهيئة هو تطوير مستوى
الخدمات الطبية
في عموم البلاد، وتبسيط رحلة المريض داخل
المؤسسات الصحية
، وضمان تغطية صحية شاملة تعزز جودة الرعاية وتستجيب لتطلعات المواطنين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
شمول فئتين جديدتين بخدمات الضمان الصحي
02:48 | 2025-08-24
الضمان الصحي في العراق: الفئات المشمولة والخدمات المقدمة وعدد المسجلين
04:20 | 2025-07-16
السوداني يؤكد التزام الحكومة الراسخ بضمان حقوق جميع المكوّنات وحرياتهم الدينية
12:23 | 2025-09-17
إيرادات النفط العراقي تغطي 99.2% من الرواتب في النصف الأول من 2025!
03:57 | 2025-08-19
خطة تمتد 15 عاماً
الضمان الصحي تتعهد بتغطية جميع العراقيين تدريجياً
صندوق الضمان الصحي
المؤسسات الصحية
الخدمات الطبية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
الاستشاري
أحمد عبيد
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي"
محليات
36.15%
08:00 | 2025-09-23
المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي"
08:00 | 2025-09-23
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
محليات
30.07%
13:16 | 2025-09-24
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
13:16 | 2025-09-24
الدولار يغير بوصلته.. ارتفاع بعد سلسلة تراجعات في بغداد
اقتصاد
17.79%
09:28 | 2025-09-24
الدولار يغير بوصلته.. ارتفاع بعد سلسلة تراجعات في بغداد
09:28 | 2025-09-24
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
15.99%
03:32 | 2025-09-24
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
03:32 | 2025-09-24
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-24
Live Talk
فن الخرز يتحول إلى موضة - Live Talk - الحلقة ١٢٤ | 2025
10:30 | 2025-09-24
Live Talk
فن الخرز يتحول إلى موضة - Live Talk - الحلقة ١٢٤ | 2025
10:30 | 2025-09-24
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
استديو Noon
سباق مع نون 23-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-23
استديو Noon
سباق مع نون 23-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-23
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-24
Live Talk
فن الخرز يتحول إلى موضة - Live Talk - الحلقة ١٢٤ | 2025
10:30 | 2025-09-24
Live Talk
فن الخرز يتحول إلى موضة - Live Talk - الحلقة ١٢٤ | 2025
10:30 | 2025-09-24
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
استديو Noon
سباق مع نون 23-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-23
استديو Noon
سباق مع نون 23-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-23
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
اخترنا لك
التعليم تمنح 5 درجات إضافية لمعالجة حالات الطلبة في الدور الثاني
04:42 | 2025-09-25
2917 عقداً متوقفاً.. حلول حكومية لإعادة تشغيل مشاريع بقيمة 18 تريليون دينار
04:32 | 2025-09-25
انتخابات 2025.. رصد إلكتروني وعقوبات تصل للسجن بحق المخالفين للحملات الانتخابية
03:51 | 2025-09-25
العراق أمام تحديات الجفاف.. خطة زراعية شتوية "مقيدة" بسبب أزمة المياه
03:48 | 2025-09-25
الإعلام والاتصالات تحذر من إعادة تمثيل الجرائم في البرامج التلفزيونية
03:32 | 2025-09-25
العدل تعلن استحداث دائرة كاتب عدل "وانه" في نينوى
03:12 | 2025-09-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.