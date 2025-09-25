خطة تمتد 15 عاماً.. الضمان الصحي في طريقه لتغطية جميع العراقيين تدريجياً

وقال مدير عام علي ، إن تطبيق النظام يتم تدريجياً وبخطوات مدروسة ليغطي كل الفئات المستهدفة، وبما يضمن العدالة في التوزيع بين والمحافظات، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف أن الزيادة السنوية بأعداد المشمولين تأتي في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ التكافل الاجتماعي الصحي وتوفير خدمات طبية متوازنة لجميع المواطنين.وأوضح عبيد أن الفئات المشمولة حتى الآن تضم المسجلين في شبكة الحماية الاجتماعية وأفراد أسرهم، فضلاً عن الموظفين والمتقاعدين مع أسرهم، وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن خطة التوسع مستمرة لتشمل المزيد من الفئات خلال الأعوام المقبلة.وبين أن النظام يمنح امتيازات مهمة، من بينها تحميل المضمون نسبة 10 بالمئة من كلفة الخدمات الاستشارية، و25 بالمئة من كلفة العلاج في المستشفيات الأهلية والأجنحة الخاصة والعيادات التخصصية، إضافة إلى تحمل 25 بالمئة من كلفة العمليات الجراحية في المستشفيات الأهلية المعتمدة ضمن قاعدة بيانات الضمان الصحي.وأكد أن الهدف الأوسع للهيئة هو تطوير مستوى في عموم البلاد، وتبسيط رحلة المريض داخل ، وضمان تغطية صحية شاملة تعزز جودة الرعاية وتستجيب لتطلعات المواطنين.