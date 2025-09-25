مصرع وإصابة 3 اطفال بصعقات كهربائية شرقي بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "طفلاً يبلغ من العمر 3 سنوات وطفلة بعمر سنة ونصف لقيا مصرعهما فيما اصيبت طفلة أخرى تبلغ 9 سنوات، إثر تعرضهم لصعقات كهربائية في منطقة شرقي العاصمة ".وأوضح المصدر أن أسباب الحادث لم تُعرف بعد، مشيرًا إلى أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وباشرت بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابساته وظروف وقوعه.