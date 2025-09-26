متعمدا.. سيارة مدنية تدهس صاحب دراجة (فيديو)

– محلي

افاد مصدر امني، بأن سيارة مدنية دهست صاحب دراجة بشكل متعمد.

ووفقا لما تناقله ناشطون على التواصل الاجتماعي فأن "سيارة لا تحمل لوحات مرورية اصدمت بصاحب دراجة هوائية بشكل متعمد ولاذت بالفرار".

وبحسب الفيديو فأن "سيارة أخرى حاولت إيقاف المتسبب بالحادث، لكنه فر الى جهة مجهولة".