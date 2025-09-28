الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542203-638946692934876306.jpg
العراق يوقع مذكرة لتحديث منهج اللغة الفرنسية في المدارس
محليات
2025-09-28 | 11:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
102 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
وقعت
وزارة التربية
، اليوم الاحد، مذكرة تأليف وتحديث منهج اللغة الفرنسية في المدارس.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انها "شهدت تحولا نوعيا في مسار تحديث وتصميم وتاليف منهج مادة اللغة الفرنسية، بعد توقيع وزير
ابراهيم نامس الجبوري
مذكرة تفاهم تربوية مع الجانب الفرنسي الذي تمثل بالسفير
باتريك دوريل
".
وأكد
الجبوري
"اهمية تعزيز التعاون التربوي والثقافي بما يخدم مصالح البلدين في دعم تعليم اللغات الأجنبية، والمساهمة في توسيع آفاق الطلبة العراقيين وتعزيز تواصلهم المعرفي والعلمي مع العالم".
وعبّر السفير الفرنسي عن امتنان بلاده بالشراكة مع
العراق
في المجال التعليمي، مثمّنًا "ما رآه من جهود لتطوير المناهج الدراسية بما ينسجم مع المعايير الدولية ويثري التجربة التعليمية في العراق".
وتجدر الاشارة الى حضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية
حسين صبري اللامي
، والمدير العام للمناهج رياض كريم العمري، ومدير عام العلاقات الثقافية مجيد
كامل عبد الله
، فضلا عن أعضاء لجنة تأليف المنهج الفرنسي، ومجموعة من طلبة مدارس المتميزين وكلية
بغداد
الدارسين للغة الفرنسية، فيما تواجد من الجانب الفرنسي منير سليماني مستشار التعاون والنشاط الثقافي في
السفارة الفرنسية
، ومارك ألكسندر الملحق التعليمي واللغوي، وممثلون عن
المعهد الثقافي الفرنسي
في بغداد.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
