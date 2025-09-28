العراق يوقع مذكرة لتحديث منهج اللغة الفرنسية في المدارس

– محلي

وقعت ، اليوم الاحد، مذكرة تأليف وتحديث منهج اللغة الفرنسية في المدارس.



وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "شهدت تحولا نوعيا في مسار تحديث وتصميم وتاليف منهج مادة اللغة الفرنسية، بعد توقيع وزير مذكرة تفاهم تربوية مع الجانب الفرنسي الذي تمثل بالسفير ".

وأكد "اهمية تعزيز التعاون التربوي والثقافي بما يخدم مصالح البلدين في دعم تعليم اللغات الأجنبية، والمساهمة في توسيع آفاق الطلبة العراقيين وتعزيز تواصلهم المعرفي والعلمي مع العالم".

وعبّر السفير الفرنسي عن امتنان بلاده بالشراكة مع في المجال التعليمي، مثمّنًا "ما رآه من جهود لتطوير المناهج الدراسية بما ينسجم مع المعايير الدولية ويثري التجربة التعليمية في العراق".

وتجدر الاشارة الى حضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية ، والمدير العام للمناهج رياض كريم العمري، ومدير عام العلاقات الثقافية مجيد ، فضلا عن أعضاء لجنة تأليف المنهج الفرنسي، ومجموعة من طلبة مدارس المتميزين وكلية الدارسين للغة الفرنسية، فيما تواجد من الجانب الفرنسي منير سليماني مستشار التعاون والنشاط الثقافي في ، ومارك ألكسندر الملحق التعليمي واللغوي، وممثلون عن في بغداد.