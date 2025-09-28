متى تبدأ أولى قطرات المطر بالتساقط في العراق؟

وقال القريشي في تصريح صحفي إن " مقبل خلال الأسابيع المقبلة على بداية موسم الأمطار"، مبينا ان "المؤشرات المناخية تشير إلى أن الانطلاقة المتوقعة ستكون ما بين منتصف وأواخر شهر تشرين الأول المقبل، مع تفاوت في الغزارة من منطقة لأخرى".وأضاف أنّ "المناطق الشمالية والغربية من العراق ستكون أولى المستفيدين من دخول المنخفضات الجوية القادمة من المتوسط، حيث من المتوقع أن تشهد زخات مطر متفاوتة الشدة ابتداءً من الأسبوع الثالث من تشرين الأول، في حين سيتأخر تأثير الأمطار على وسط وجنوب البلاد إلى مطلع شهر تشرين الثاني".وتوقع ان "يكون الموسم المطري 2025-2026 قد يحمل طابعاً متذبذباً، حيث ستشهد بعض الأسابيع انقطاعات وجفاف نسبي، يقابلها فترات من الأمطار الغزيرة والسيول خاصة في مناطق السهول والوديان"، مرجحا ان "يكون الموسم أفضل من الأعوام السابقة من حيث الغزارة والتوزيع".