السامرائي يعزي بوفاة عقيلة السيد السيستاني

قدم رئيس تحالف العزم ، مساء الأحد، تعازيه بوفاة عقيلة المرجع الديني الأعلى .

وقال في بيان، "نتقدّم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة إلى سماحة المرجع الديني الأعلى بوفاة عقيلته الكريمة، سائلين الله تعالى أن يتغمّدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم سماحته وأسرته الكريمة ومحبيه ومقلديه الصبر والسلوان".

وتوفيت، مساء اليوم الأحد، عقيلة المرجع الديني الاعلى السيد ، وفق بيان لمكتب المرجع.