السجن 6 سنوات بحق مدانين عن جريمة اختلاس مبالغ مالية

وأقدم المدانون على الاستيلاء بغير حق على مبالغ مالية من حسابات الرسوم والجباية والامانات النقدية والصكوك لمديرية تنفيذ بلد مستغلين وظيفتهم في ، بحسب بيان لمجلس القضاء.وصدر الحكم بحقهم استنادا لأحكام المادة 316/ الشق الأول من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه.