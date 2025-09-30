احباط عمليتي انتحار في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "الاجهزة الأمنية تمكنت من احباط محاولة انتحار امرأة تولد 1956 باسلوب رمي نفسها من اعلى الصرافية في ".وأضاف انه "تم انقاذها ونقلها الى احد المراكز الامنية لاتخاذ الاجراءات الأصولية".وتابع المصدر ان "القوات الأمنية انقذت طالبة تولد 2009 حاولت الانتحار باسلوب الشنق داخل منزلها ضمن منطقة النعرية ببغداد، ما اسفر عن اصابتها ونقلها من قبل ذويها الى المستشفى".لافتا الى ان "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث".