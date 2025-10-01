سكان بغداد أمام خيارين بشأن جباية الماء

وقال حامد غازي الدارجي إن "الأمانة وزعت 150 ألف مقياس ماء مجاني للمشتركين لمعرفة الكميات المستهلكة، إذ تهدف هذه الخطوة إلى استيفاء الأجور استناداً إلى الكميات الفعلية بدلاً من التقديرات التخمينـية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأفاد بأن "الدائرة منحت المشتركين في العاصمة خيارين: أما الإبقاء على نظام التقدير التخميني لجباية أجور المياه، أو الحصول على مقياس مجاني يحدد الكميات المصروفة بدقة"، مشيرًا إلى أن 30 بالمئة من المشتركين أي ما يعادل 150 ألف مشترك بادروا فعلاً إلى تركيب المقاييس داخل منازلهم".ولفت إلى أن 14 دائرة بلدية تستوفي حالياً أجور الماء من خلال الدفع الإلكتروني عبر (الماستر كارد)، كما أعلنت أمانة مؤخراً عن خططها للتحول الكامل إلى التعاملات الإلكترونية مطلع العام المقبل، بما يشمل إصدار إجازات البناء والتصرفات العقارية بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل.