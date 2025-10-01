الصفحة الرئيسية
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في خليج عدن
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542463-638948988399253879.jpg
سكان بغداد أمام خيارين بشأن جباية الماء
محليات
2025-10-01 | 02:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,214 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
أكدت
دائرة ماء بغداد
، اليوم الأربعاء، تخيير سكان العاصمة
بغداد
المشتركين بدفع أجور المياه بين الإبقاء على تقييم الرسوم بالتخمين او نصب عداد مياه مجاني لمعرفة الكميات المستهلكة.
وقال
مدير إعلام
دائرة ماء بغداد
حامد غازي الدارجي إن "الأمانة وزعت 150 ألف مقياس ماء مجاني للمشتركين لمعرفة الكميات المستهلكة، إذ تهدف هذه الخطوة إلى استيفاء الأجور استناداً إلى الكميات الفعلية بدلاً من التقديرات التخمينـية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأفاد بأن "الدائرة منحت المشتركين في العاصمة خيارين: أما الإبقاء على نظام التقدير التخميني لجباية أجور المياه، أو الحصول على مقياس مجاني يحدد الكميات المصروفة بدقة"، مشيرًا إلى أن 30 بالمئة من المشتركين أي ما يعادل 150 ألف مشترك بادروا فعلاً إلى تركيب المقاييس داخل منازلهم".
ولفت
الدراجي
إلى أن 14 دائرة بلدية تستوفي حالياً أجور الماء
الصافي
من خلال الدفع الإلكتروني عبر (الماستر كارد)، كما أعلنت أمانة
بغداد
مؤخراً عن خططها للتحول الكامل إلى التعاملات الإلكترونية مطلع العام المقبل، بما يشمل إصدار إجازات البناء والتصرفات العقارية بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
