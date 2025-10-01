10 آلاف بحيرة أسماك مخالفة تستنزف المياه الجوفية في العراق

ويعكس هذان المساران المتمثلان بمكافحة التجاوزات من جهة، وترشيد الاستخدام من جهة أخرى، سعي المؤسسات الحكومية لمعالجة أزمة المياه عبر ضبط الموارد الطبيعية وتحسين إدارة الاستهلاك الحضري.للهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل التابعة لوزارة الموارد، السهلاني، قال إن التجاوزات على المياه الجوفية لا تزال تمثل تحدياً خطيراً يهدد الأمن المائي للبلاد، مبيناً أن هناك نحو 9 إلى 10 آلاف بحيرة مخالفة تنتظر الردم.وأضاف أن الوزارة نجحت منذ 6 تشرين الثاني من العام 2022 في ردم أكثر من 10 آلاف بحيرة أنشئت بصورة مخالفة للقانون.وبين أن كثرة الاستخدام الجائر للمياه الجوفية تؤثر بشكل مباشر على المخزون المائي، مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد سنوياً خططاً شتوية خاصة باستخدام المياه الجوفية في عدد من المحافظات مثل وصلاح الدين وكركوك وديالى والمثنى ومحافظات أخرى، إلا أن الاستغلال غير المشروع لاسيما في إنشاء بحيرات لتربية الأسماك أدى إلى استنزاف واضح لهذا المورد الحيوي.وأشار السهلاني إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات قانونية وميدانية لمواجهة هذه الظاهرة، شملت حملات للردم وملاحقة المخالفين قضائياً، فضلاً عن التنسيق مع لتشديد العقوبات ضد المتجاوزين، إلا أن المشكلة تكمن في إقدام بعض المواطنين على إعادة استخدام تلك البحيرات بعد ردمها، ما يتطلب مزيداً من الردع وتكثيف الرقابة.وفي جانب آخر من جهود إدارة ملف المياه، قال حامد غازي الدارجي، إن الأمانة وزعت 150 ألف مقياس ماء مجاني للمشتركين لمعرفة الكميات المستهلكة، إذ تهدف هذه الخطوة إلى استيفاء الأجور استناداً إلى الكميات الفعلية بدلاً من التقديرات التخمينـية.