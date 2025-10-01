الصفحة الرئيسية
الكشف عن تعرض بشار الأسد للتسمّم في موسكو
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
مكتب السيد السيستاني يصدر بياناً بشأن المعزين
محليات
2025-10-01 | 11:05
السومرية نيوز
– محلي
اصدر
مكتب المرجع الديني الأعلى
السيد علي السيستاني
، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن المعزين.
وقال المكتب في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، "نتقدم
بوافر
الشكر وبالغ التقدير إلى جميع الذين عبّروا عن عواطفهم السامية ومواساتهم الصادقة لسماحة المرجع الديني الأعلى (دام ظله) ولأسرته في مصابهم الجلل، ولا سيما الذين تجشموا عناء المشاركة في التشييع أو الحضور في
مجلس العزاء
، من داخل
العراق
ـ من مختلف المحافظات ـ ومن خارجه، ومن بعثوا برسائل التعزية والمواساة أو نشروا بيانات بهذا الخصوص في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة".
وأضاف ان "الشكر الجزيل لأصحاب السماحة والفضيلة المراجع العظام والعلماء الأعلام والطلاب الأعزاء في الحوزات والمراكز العلمية ـ في داخل العراق وخارجه ـ ولشيوخ العشائر الكرام والوجهاء المحترمين وللجهات الرسمية ـ بمختلف عناوينها ـ والفعاليات الدينية والشعبية ولسائر الأحبة من المواطنين وغيرهم على مواساتهم وفيض محبتهم".
واختتم المكتب بيانه بالقول "نسأل الله العلي القدير أن يحفظ الجميع من كل سوء وبلاء ولا يريهم مكروهاً في عزيز، وأن يتغمد الفقيدة الجليلة بواسع رحمته ورضوانه ويحشرها مع أجدادها محمد وآله الطيبين الطاهرين".
مقالات ذات صلة
مكتب السيد السيستاني يصدر بياناً بشأن "المأساة الإنسانية في غزة"
14:21 | 2025-07-25
مكتب السيد السيستاني يكذب صحة بيان نسب إليه بشأن الانتخابات
08:37 | 2025-09-17
مكتب السيد السيستاني: لا إذن بإقامة فواتح لعقيلة المرجع بالمحافظات
17:35 | 2025-09-30
مكتب السيد السيستاني يحدد موعد الأول من ربيع الآخر
12:02 | 2025-09-22
مكتب
السيستاني
مكتب المرجع الديني الأعلى
السيد علي السيستاني
سيد علي السيستاني
السيد السيستاني
علي السيستاني
السومرية نيوز
مجلس العزاء
مكتب المرجع
