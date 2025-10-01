مكتب السيد السيستاني يصدر بياناً بشأن المعزين

وقال المكتب في بيان ورد لـ ، "نتقدم الشكر وبالغ التقدير إلى جميع الذين عبّروا عن عواطفهم السامية ومواساتهم الصادقة لسماحة المرجع الديني الأعلى (دام ظله) ولأسرته في مصابهم الجلل، ولا سيما الذين تجشموا عناء المشاركة في التشييع أو الحضور في ، من داخل ـ من مختلف المحافظات ـ ومن خارجه، ومن بعثوا برسائل التعزية والمواساة أو نشروا بيانات بهذا الخصوص في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة".وأضاف ان "الشكر الجزيل لأصحاب السماحة والفضيلة المراجع العظام والعلماء الأعلام والطلاب الأعزاء في الحوزات والمراكز العلمية ـ في داخل العراق وخارجه ـ ولشيوخ العشائر الكرام والوجهاء المحترمين وللجهات الرسمية ـ بمختلف عناوينها ـ والفعاليات الدينية والشعبية ولسائر الأحبة من المواطنين وغيرهم على مواساتهم وفيض محبتهم".واختتم المكتب بيانه بالقول "نسأل الله العلي القدير أن يحفظ الجميع من كل سوء وبلاء ولا يريهم مكروهاً في عزيز، وأن يتغمد الفقيدة الجليلة بواسع رحمته ورضوانه ويحشرها مع أجدادها محمد وآله الطيبين الطاهرين".