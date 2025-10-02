التعليم تقرر تمديد التقديم إلى القبول المركزي

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنه "في هذا السياق توضح أن تمديد السقف الزمني للتقديم يشمل قنوات المركزي (القناة العامة والمتميزين وذوي الشهداء) والقبول المباشر وقبول الطلبة النخبة وقبول طلبة الـ ٢٠٪ الأوائل من خريجي المعاهد وقبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية للعام 2026/2025".وأضافت الوزارة، أن "تمديد مدة التقديم تأتي لإتاحة فسحة زمنية إضافية أمام الطلبة من خريجي الدورين الأول والثاني لاستكمال متطلبات التقديم ومراجعة فرصهم في القبول ضمن القنوات المشار إليها".