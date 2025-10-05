النزاهة تدعو لدعم مشاريع الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المولدات الأهلية

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها شددت على "توصية بمتابعة المولدات للالتزام بالمعايير البيئية وقرارات دعم البيئة والمناخ".كما دعت الهيئة، العامة الى "متابعة إجراءات السلامة في (13,979) مولدة تعمل في ".