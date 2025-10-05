بشرى للطلبة الراسبين في الدراسات العليا

وجاء في وثيقة صادرة عن دائرة البحث والتطوير في الوزارة، أنه “استجابةً لمناشدات طلبة الدراسات العليا الراسبين في امتحانات الدور الثاني، تقرر منح (5) درجات لمعالجة نتائج الدور الثاني للعام الدراسي المذكور، إضافةً لما منظّم سابقاً بموجب قرارات مجالس الجامعات لغرض تمكين الطلبة من النجاح واجتياز السنة التحضيرية”.ووجه العبودي، وفق الوثيقة، الجامعات كافة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.جاء ذلك بحسب وثيقة رسمية وكما ادناه: