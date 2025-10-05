السوداني يترأس اجتماعاً بشأن تفعيل إجراءات تمويل مشاريع المبادرة الصناعية ويصدر توجيهات

وذكر بيان لمكتب ، انه "جرى خلال الاجتماع الذي حضره وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من المستشارين وأعضاء اللجان المختصة، مراجعة سير تنفيذ المبادرة الصناعية التي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية في سياسة الحكومة لدعم التنمية، فضلاً عن استعراض تقرير تفصيلي بشأن موقف المصارف الحكومية المشاركة في تنفيذ المبادرة التي سجّلت تقدماً في عدد المشاريع الممولة".ووجّه "بأهمية تسريع إنجاز معاملات القروض الصناعية، ومعالجة الطلبات غير المستكملة، من خلال تعزيز التنسيق بين والبنك المركزي والمصارف الحكومية لتبسيط إجراءات الترويج والتمويل، وضمان العدالة والشفافية في منح القروض، ولاسيما للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الحقيقية وفي مختلف القطاعات لدعم عجلة الإنتاج الوطني".كما وجّه السوداني بأن "يتولى المصرف الصناعي إقراض المشاريع والفرص الاستثمارية التي عُرضت في ملتقى للاستثمار الذي عقد في ، باعتبارها مشاريع نوعية تمثل فرصاً استراتيجية لدعم وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص".وأشار رئيس إلى أنّ "المبادرة الصناعية تمثل منصة وطنية لدعم القطاع الخاص، وتحفيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مبيناً أن النشاط المتزايد في الطلب على التمويل الصناعي يعكس تحولاً إيجابياً في توجهات رجال الأعمال نحو إقامة المصانع والمشاريع الإنتاجية".