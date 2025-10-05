زخم مروري وسط بغداد.. وقت الطريق يتحول لاكثر من ساعة بين منطقتين متلاصقتين

وقال مراسلو ، ان "مناطق والسعدون والنضال وغيرها شهدت زخما مروريا وخاصة عند التقاطعات، حيث امتدت طوابير السيارات لمسافات طويلة وهي تسير ببطء".وأضاف ان "ذلك اثار امتعاض المواطنين كون بعضهم يحمل كبار السن والمرضى والأطفال الذين تاخروا بالوصول الى مقاصدهم".