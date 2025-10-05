البغداديون على موعد مع أربعة مجسرات جديدة

وقال موسى في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، ان "الأمانة مستمرة بالعمل بروح الفريق الواحد مع والإسكان لإكمال مشاريع الحزمة الأولى، إضافة الى مشاريع الحزمة الثانية".وأشار إلى أن "أمانة وقعت عقوداً لأربعة مجسرات جديدة وتمت المباشرة في بعضها، وقريبا جدا سيطلق ، المشاريع تنفيذياً على أرض الواقع، التي هي مجسر ومجسر 55 في ، ومجسر الحسين، ومجسر تقاطع الدرويش الذي باشرنا به عبر إحدى الشركات المصرية المتخصصة"، مبيناً أن "عمل أمانة بغداد ووزارة الإسكان يكمل بعضه لحل كل المشاكل الموجودة في العاصمة".وأضاف أن "أمانة بغداد حريصة على إكمال مشاريعها، فبعض المشاريع تم تبنيها من قبل تخصيصات الأمانة بما يخدم المواطن ولا يعيق سير المركبات".