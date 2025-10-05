شمول جميع مراحل الدراسات الأولية في الجامعات العراقية بعودة المرقنة قيودهم

وذكر بيان للوزارة، ان " القرار نص على شمول الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات الأولية ضمن قنوات كافة للدراستين الصباحية والمسائية اعتبارًا من العام الدراسي 2014/2013 صعودًا وللمراحل الدراسية كافة بالعودة إلى مقاعد الدراسة ابتداء من العام الدراسي 2026/2025".ويستثنى من هذا القرار الطلبة المرقنة قيودهم بسبب الغش أو التزوير أو العقوبات الانضباطية، وفق البيان.