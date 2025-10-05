السوداني: العراق تحول إلى ورشة عمل من البصرة إلى الموصل

وقال في بيان، "افتتح رئيس ، مساء اليوم الأحد، مجسرات الطلائع- البيجية وتقاطع جامع الشيخ معروف في جانب الكرخ، الذي يعد المشروع رقم (14) من مشاريع الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات المرورية، من أصل (16) مشروعاً، التي تشرف عليها والإسكان".

وأضاف البيان "تربط مجسّرات الطلائع، منطقة باب المعظم بالمنصور مروراً بشارع والسكك ومقبرة الشيخ معروف، ما يسهم في تخفيف زخم المرور بمنطقة وشارع دمشق باتجاه معرض بغداد الدولي، ويبلغ طول المجسرات الكلي (7623)م، كما تم إنشاء شارع 80 بطول (1000) م، لنقل حركة المرور من مجسر الطلائع إلى مجسر البيجية الذي ينقل بدوره حركة المرور إلى ساحتي اللقاء وأبو جعفر ، بطول (800)م".



ولفت البيان الى أن "رئيس أدى صلاة في جامع الشيخ معروف بجانب بغداد الكرخ"، حيث أكد "تشرفه بزيارة جامع ومرقد أحد الأولياء الصالحين المعروفين بالزهد والورع والتقوى"، مشيراً إلى أهمية مجسر الطلائع- البيجية، الذي سيحقق انسيابية بحركة المرور، مقدماً شكره إلى أهالي المنطقة لتعاونهم في تنفيذ المشروع، كما ثمن جهود العاملين والجهات الساندة والشركة المنفذة.



كما أكد أن " تحول إلى ورشة عمل من إلى ، وفي كل مدينة وقضاء وناحية، وضمن أولويات برنامج الحكومة التي عملت طيلة 3 سنوات وحققت الكثير"، لافتاً إلى أن ما نشهده اليوم من أمن واستقرار هو بفضل تضحيات أبناء شعبنا الذين واجهوا الإرهاب ومشاريع الفتنة.