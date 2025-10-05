في الأنبار.. وضع حجر الأساس لمشروع التلال لمنتسبي الجيش

شهدت ، الأحد، وضع حجر الأساس لمشروع التلال لمنتسبي الجيش العراقي.

ووضع ومحافظ نوري حجر الأساس لمشروع مدينة التلال لمنتسبي الجيش. يشار الى أن والمحافظات شهدت خلال الأشهر الماضية وضع حجر الأساس لمشاريع سكنية بينها لمنتسبي الجيش العراقي.