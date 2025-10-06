الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
واشنطن: الحرب على غزة أضرت بالدعم العالمي لإسرائيل
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
تركيا تقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية عبر مطار السليمانية
محليات
2025-10-06 | 05:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
419 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
مددت الحكومة التركية، اليوم الاثنين 6 تشرين الأول 2025، تعليق الرحلات الجوية عبر
مطار السليمانية
، حتى الـ 6 من شهر كانون الثاني 2026.
وأفاد بيان صادر عن
مطار السليمانية الدولي
، بأنه "في رسالة، مددت
هيئة الطيران المدني التركية
(SIA) تعليق الرحلات الجوية إلى
مطار السليمانية
الدولي حتى كانون الثاني".
وكانت
تركيا
قد فرضت هذا الحظر لأول مرة في 3 نيسان 2023، حين أوقفت شركة الخطوط الجوية التركية رحلاتها بالكامل، ومنعت مرور أي طائرة متجهة إلى
السليمانية
أو قادمة منها عبر أجوائها.
وتعلل
أنقرة
قرارها بـ"تكثيف أنشطة حزب
العمال الكردستاني
(PKK) في السليمانية"، وادعائها بأن الحزب "تسلل إلى المطار، مما يشكل تهديداً على أمن وسلامة الطيران".
يُذكر أن آخر تمديد للحظر كان في 6 كانون الثاني 2025 لمدة ستة أشهر. وبعد انتهاء تلك المدة، لم تقم السلطات التركية بتمديد الحظر أو رفعه، قبل أن
تعلن عن
تمديده مجدداً اليوم.
وسبق أن عقد مسؤولون كبار في
الاتحاد الوطني الكردستاني
وحكومة إقليم كوردستان، من بينهم نائب
رئيس الوزراء
قوباد طالباني
، اجتماعات متكررة مع مسؤولين أتراك بهدف إنهاء الحظر، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق.
مقالات ذات صلة
إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية عبر جميع مطاراتها
12:43 | 2025-07-17
توجيه حكومي بتغيير اسم مطار السليمانية الى مطار جلال طالباني الدولي
12:12 | 2025-10-03
التعليم تقرر تمديد التقديم إلى القبول المركزي
05:30 | 2025-10-02
التعليم تقرر تمديد السقف الزمني للتقديم إلى قنوات تعديل الترشيح
02:00 | 2025-08-11
العراق يمنع استيراد 5 منتجات غذائية
محليات
48.59%
08:13 | 2025-10-04
العراق يمنع استيراد 5 منتجات غذائية
08:13 | 2025-10-04
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
اقتصاد
04:32 | 2025-10-05
اقتصاد
19.01%
04:32 | 2025-10-05
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:32 | 2025-10-05
ايران تكشف خفايا حرب الـ12 يوما: حافلات تطلق المسيرات من "بلد مجاور" وتم قتل عناصرها
أمن
02:26 | 2025-10-06
أمن
18.62%
02:26 | 2025-10-06
ايران تكشف خفايا حرب الـ12 يوما: حافلات تطلق المسيرات من "بلد مجاور" وتم قتل عناصرها
02:26 | 2025-10-06
قفزة مسائية بأسعار الدولار في بغداد
اقتصاد
13.78%
09:31 | 2025-10-05
قفزة مسائية بأسعار الدولار في بغداد
09:31 | 2025-10-05
المزيد
مشاريع إقليمية ودولية لمواجهة "العواصف الغبارية" في العراق
05:08 | 2025-10-06
التربية تحدد 25 ألف دينار عن كل مادة رسوب في امتحانات الدور الثالث
04:42 | 2025-10-06
في الأنبار.. وضع حجر الأساس لمشروع التلال لمنتسبي الجيش
14:45 | 2025-10-05
السوداني: العراق تحول إلى ورشة عمل من البصرة إلى الموصل
13:43 | 2025-10-05
شمول جميع مراحل الدراسات الأولية في الجامعات العراقية بعودة المرقنة قيودهم
13:17 | 2025-10-05
حملة امنية كبرى في بغداد بجانبي الكرخ والرصافة
13:17 | 2025-10-05
