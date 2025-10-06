تركيا تقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية عبر مطار السليمانية

– محليات



مددت الحكومة التركية، اليوم الاثنين 6 تشرين الأول 2025، تعليق الرحلات الجوية عبر ، حتى الـ 6 من شهر كانون الثاني 2026.

وأفاد بيان صادر عن ، بأنه "في رسالة، مددت (SIA) تعليق الرحلات الجوية إلى الدولي حتى كانون الثاني".



وكانت قد فرضت هذا الحظر لأول مرة في 3 نيسان 2023، حين أوقفت شركة الخطوط الجوية التركية رحلاتها بالكامل، ومنعت مرور أي طائرة متجهة إلى أو قادمة منها عبر أجوائها.



وتعلل قرارها بـ"تكثيف أنشطة حزب (PKK) في السليمانية"، وادعائها بأن الحزب "تسلل إلى المطار، مما يشكل تهديداً على أمن وسلامة الطيران".



يُذكر أن آخر تمديد للحظر كان في 6 كانون الثاني 2025 لمدة ستة أشهر. وبعد انتهاء تلك المدة، لم تقم السلطات التركية بتمديد الحظر أو رفعه، قبل أن تمديده مجدداً اليوم.



وسبق أن عقد مسؤولون كبار في وحكومة إقليم كوردستان، من بينهم نائب ، اجتماعات متكررة مع مسؤولين أتراك بهدف إنهاء الحظر، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق.

