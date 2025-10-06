حادث سير "غريب" في الدورة: قيادة متهورة تؤدي إلى تصادم عدة مركبات بلا توقف (فيديو)

– محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوقوع حادث سير في منطقة الدورة بالعاصمة نتيجة قيادة متهورة من قبل أحد السائقين.

ووفق المصدر، حاول السائق مغادرة مساره المخصص بسبب وجود أعمال صيانة في الجانب الآخر من الشارع، ما أدى إلى اصطدامه بعدد من المركبات.



وتمكنت قوة أمنية من الوصول إلى مكان الحادث فوراً، حيث تم التفاهم بين الأطراف المتضررة وفض الموضوع بالتراضي، دون تسجيل أي شكوى رسمية أو إصابات بشرية. وأكد المصدر أن الحادث لم يسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح.