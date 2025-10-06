مباحثات حكومية لأعداد برامج عمل مشتركة لحماية المال العام

وجرى خلال اللقاء بحث إعداد برامج عمل مشتركة لحماية المال العام وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وفق المعايير الرقابية الحديثة، مع التركيز على تبادل الخبرات الفنية وتطوير الخطط الرقابية المشتركة لتعزيز دور الأجهزة الرقابية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، بحسب لوزارة البيئة.وحضرت نور جمال فرحان، معاون مدير والتدقيق الداخلي في الهيأة الوطنية، حيث ساهمت في مناقشة برامج التدريب المشتركة لمنتسبي الهيأة، التي تهدف إلى رفع مستوى الكوادر وتعزيز مهاراتهم في التدقيق المالي والإداري والرقابة الفاعلة.وأكد فاضل حاوي، حرص الهيأة على تطوير شراكات مؤسسية فاعلة مع الأجهزة الرقابية الوطنية، مشيراً إلى أن التعاون مع يمثل خطوة مهمة نحو منظومة رقابية متكاملة تحمي المال العام وتدعم الحوكمة الرشيدة.من جانبه، أشاد رئيس الرقابة المالية بدور الهيأة الوطنية في تعزيز معايير الأمان والجودة في القطاعات النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر لتطوير الأداء الرقابي في مؤسسات الدولة