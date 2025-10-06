المرور: بالإمكان تحويل السيارات وإصدار إجازة السوق عبر الهاتف

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
02:55 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن تدعو الى التحرك بسرعة كبيرة بشأن خطة غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542990-638953569597853547.jpg
المرور: بالإمكان تحويل السيارات وإصدار إجازة السوق عبر الهاتف
محليات
2025-10-06 | 10:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,582 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أكدت
مديرية المرور العامة
، وجود مشروع جديد لإكمال معاملات إصدار إجازات السوق وتسجيل المركبات عبر الموبايل.
وقال
مدير إعلام
وعلاقات المديرية العميد نصير
عبد الستار
، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
، إن "التحول الالكتروني والاعتماد على نظام النافذة الواحدة والدفع الالكتروني أسهم بشكل كبير في تقليل الروتين وتسريع إجراءات العمل داخل مواقع تسجيل المركبات"، موضحاً، أن "المواطن اليوم يمكنه إنجاز معاملته خلال نصف ساعة إلى ساعة فقط في أغلب الأحيان".
وأضاف، أن "هذا الإنجاز تحقق بفضل الإجراءات الجديدة التي اختزلت مراحل تسجيل المركبات من 13 خطوة إلى خمس خطوات فقط، وهناك نية مستقبلية لتقليلها أكثر، بما ينسجم مع خطط الأتمتة والتبسيط الإداري".
وأشار عبد الستار إلى، أن "المديرية تعمل حالياً على مشروع جديد يعتمد التحول الرقمي الكامل في إصدار إجازات السوق وتسجيل المركبات عبر الهاتف النقال"، مبيناً، أن "إطلاق هذا المشروع سيكون قريباً جداً، خلال أسابيع قليلة وليس شهوراً؛ بهدف تقليل مراجعات المواطنين وتقديم الخدمات الكترونياً بشكل ميسر وسريع".
ولفت إلى، أن "المديرية بدأت فعلاً بتطبيق الأنظمة الذكية المعتمدة عالمياً، من خلال الكاميرات الذكية والإشارات المرورية الحديثة، التي ساهمت في تقليل المشكلات بين المواطن ورجل المرور وتوفير الوقت والجهد على الجانبين".
وذكر ان "هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز الشفافية والحد من المحسوبية عبر تقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والمنتسب، ما انعكس إيجاباً على تنظيم حركة السير وتحسين جودة الخدمات المرورية في عموم البلاد".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
في البصرة.. اجازة السوق توقظ الشيطان بين سائق ورجل مرور
03:58 | 2025-07-31
ما حقيقة فرض 500 ألف دينار على تحويل ملكية السيارات؟
11:44 | 2025-10-02
المرور تضبط أكثر من 210 سيارات قادها سائقوها بسرعة جنونية خلال الزيارة الاربعينية
11:30 | 2025-08-13
قرار جديد من التربية بشأن إجازة الهيئات التعليمية والتدريسية
05:18 | 2025-07-16
المرور
معاملة
مديرية المرور العامة
مديرية المرور
السومرية نيوز
سومرية نيوز
عبد الستار
مدير إعلام
السومرية
كاميرات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ايران تكشف خفايا حرب الـ12 يوما: حافلات تطلق المسيرات من "بلد مجاور" وتم قتل عناصرها
أمن
31.24%
02:26 | 2025-10-06
ايران تكشف خفايا حرب الـ12 يوما: حافلات تطلق المسيرات من "بلد مجاور" وتم قتل عناصرها
02:26 | 2025-10-06
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
اقتصاد
27.64%
04:32 | 2025-10-05
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:32 | 2025-10-05
قفزة مسائية بأسعار الدولار في بغداد
اقتصاد
21.34%
09:31 | 2025-10-05
قفزة مسائية بأسعار الدولار في بغداد
09:31 | 2025-10-05
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
اقتصاد
19.78%
04:38 | 2025-10-06
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:38 | 2025-10-06
المزيد
أحدث الحلقات
Live Talk
الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
Live Talk
الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
ناس وناس
منطقة المشتل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-06
ناس وناس
منطقة المشتل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-06
من الأخير
الانتخابات.. لافتات تتزاحم وصور تتناحر - من الأخير م٢ - حلقة ٦٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-05
من الأخير
الانتخابات.. لافتات تتزاحم وصور تتناحر - من الأخير م٢ - حلقة ٦٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-05
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
الأكثر مشاهدة
Live Talk
الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
Live Talk
الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
ناس وناس
منطقة المشتل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-06
ناس وناس
منطقة المشتل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-06
من الأخير
الانتخابات.. لافتات تتزاحم وصور تتناحر - من الأخير م٢ - حلقة ٦٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-05
من الأخير
الانتخابات.. لافتات تتزاحم وصور تتناحر - من الأخير م٢ - حلقة ٦٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-05
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
اخترنا لك
حسم الجدل بشأن حظر التجوال في العراق
12:05 | 2025-10-06
العراق يقرر فتح استيراد محصولين غذائيين
11:56 | 2025-10-06
عاصفة ترابية قوية تجتاح كركوك (فيديو)
11:17 | 2025-10-06
التربية تنشر ضوابط وآلية اداء امتحانات الدور الثالث للمراحل الدراسية المنتهية
10:44 | 2025-10-06
تأهيل 24 محلة في بغداد
10:37 | 2025-10-06
شلل في اغلب شوارع بغداد
10:28 | 2025-10-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.