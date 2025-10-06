العراق يقرر فتح استيراد محصولين غذائيين

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، إنه "تقرر فتح الاستيراد لمحصولي الطماطم والبصل اعتباراً من 15 تشرين الأول".وأضافت ان "جاء بسبب قلة الإنتاج المحلي، وللحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية".