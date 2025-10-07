حملة كبرى ضد معاهد التدريس في الكرخ

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "حفاظا على رصانة وجودة العملية التعليمية، اطلقت للتربية في الاولى، حملة ميدانية صارمة لمتابعة واغلاق المعاهد الاهلية غير المجازة حسب التعليمات والضوابط الوزارية، تحت اشراف المدير حيدر العيثاوي، حيث نظمت اللجنة التربوية المختصة سلسلة من الجولات كان اخرها المعاهد في قضاء أبي غريب".وأكدت الوزارة ان "اللجنة وبالتنسيق مع جهاز الامن الوطني باشرت وحسب السياقات القانونية اعمالها، بتوجيه إنذارات نهائية للمؤسسات المخالفة تمهيداً للاغلاق اوتسوية أوضاعها وتجديد إجازاتها الرسمية، بما يضمن خضوعها للرقابة التربوية ويحفظ حقوق الطلبة وأولياء الأمور"، مشيرة الى "استعداد المديرية تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في تصحيح أوضاع مؤسساتهم وإدخالها تحت مظلة ، لتشكيل بيئة تعليم أهلي يكون رافداً نوعياً للقطاع الحكومي لا عبئاً عليه".