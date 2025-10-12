الموارد المائية تكشف تفاصيل المباحثات المائية مع تركيا

وقال ذياب في بيان ورد لـ "طالبنا الجانب التركي بزيادة الإطلاقات المائية لنهري والفرات وبمقدار مليار متر مكعب بالثانية لشهري تشرين الأول والثاني، تكون بواقع 500م3/ثا لنهر دجلة و500م3/ثا لنهر "، مبيناً "نتوقع أن تكون هذه السنة رطبة وبدءا من شهر كانون الأول القادم، لذلك فالعراق بحاجة لزيادة الإطلاقات لتحسين إيراداته المائية لـ50 يوما قادما".وأضاف، أن الطلب العراقي "جاء خلال زيارة على رأس فد عراقي رسمي ترأسه نائب رئيسِ مجلسِ الوزراءِ ووزيرُ الخارجيّةِ يرافقه وزير الموارد المائية ورئيس هيأة المستشارين وكادر مختصٍّ من وزاراتِ المواردِ المائيّةِ، والزراعةِ، والبيئةِ، فضلًا عن مختصّين من إقليمِ ، وجرى خلال الإجتماع التباحث بخصوص إدارةِ المواردِ المائيّةِ وتنظيمِ استخدامها بما يُحقّقُ المصالحَ المشتركةَ للبلدينِ الجارين".وأشار إلى أن "الوفد قدم شرحا مستفيضا عن واقع المياه في والصعوبات التي يواجهها قطاع الموارد المائية والذي يعتبر هذا العام الأصعب مائيا في تاريخ العراق والأقسى والتي لم تمر به البلاد منذ عام 1933".ولفت إلى أن "الجانب التركي أبدى استعداده لمساعدة العراق رغم أن أزمة الجفاف ضربت المنطقة عموما والمشكلة ذاتها تواجهها كذلك، لكن العراق اكثر تضررا لكونه دولة مصب".وأكد أن الجانبين اتفقا على "مسودة لاتفاق إطاري مع تركيا يتعلق بالمياه، والتي سيتم توقيعها في لتنفيذ مشاريع أروائية كبيرة وسدود لحصاد المياه من خلال استقطاب كبريات الشركات التركية الرصينة".