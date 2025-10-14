وقال معاون مدير لتشغيل مشاريع الري والبزل بالوزارة السهلاني، إن "خزين البلاد المائي حاليا قليل جداً مقارنة بالأعوام السابقة، إذ سجل أرقاما لم تُسجل سابقاً في تاريخ سجلات الموارد المائية العراقية".وأضاف ان "بيانات مراكز الأرصاد الجوية العالمية المتوفرة حاليا لدى الوزارة، تؤكد أن الأمطار خلال الشهرين الحالي والمقبل سيكون هطولها على قليلا جداً"، مشيرا الى ان "الوزارة ستعمل على إدارة الخزين المائي القليل المتوفر للبلاد، والبحث في كيفية توزيعه بين المحافظات".‏وبين السهلاني، أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضاً كبيراً في منسوب نهري والفرات، لافتا إلى أن الوزارة أعدت خطة لتوزيع هذا الخزين لتلبية متطلبات مياه الشرب"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وتأتي هذه المعطيات خلافا لتطمينات يوم امس على لسان المتحدث باسم الوزارة ، الذي قال ان لاشحة في مياه الشرب ونتوقع امطارا مبكرة وموسما شتويا رطبا يبدأ مطلع الشهر المقبل او منتصفه مع فرص لامطار مبكرة ستسهم في تعزيز الخزين المائي.