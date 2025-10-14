العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من الاسمنت

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن " حقق الاكتفاء الذاتي لمادة الاسمنت"، مبينة أن "إنتاجنا في مصانعنا التابعة للوزارة خلال 2024 وصل الى 37 مليون طن".وأضافت أن "الاسمنت المنتج يعتبر من أجود وأفضل الأنواع وحاصل على شهادة الجودة للتقييس والسيطرة النوعية".