الأسبوع الحالي.. زخات مطر في هذه المناطق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون صحوا مع بعض الغيوم مع تصاعد للغبار ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا يتحول في الى غائم جزئي مع تصاعد الغبار ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلا في المنطقة الشمالية".وأضافت ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة اعلى ويكون صحوا في ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس الأربعاء المقبل سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد".