دعت للتحلي بالمسؤولية.. الداخلية غاضبة بشدة من "بعض" مستخدمي مواقع التواصل

وقالت المديرية في بيان، "تعرب في عن إدانتها الشديدة لقيام بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور أو مقاطع فيديو لأطفال ضحايا في أوضاع إنسانية مؤلمة، وهو سلوك يمثل انتهاكاً صارخاً لكرامة الطفولة ومخالفة صريحة لأحكام الذي يحظر المساس بخصوصيات الحدث أو التشهير به تحت أية ذريعة".‏واعتبرت "إن هذه الأفعال لا تسيء فقط إلى الأطفال وأسرهم بل تمثل أيضاً تشويهاً لصورة الجهود الإنسانية والقانونية التي تبذلها الجهات المعنية في وزارة الداخلية في حماية المجتمع وصون كرامة المواطن".وأكدت المديرية أن "الجهات المختصة ستتابع هذه التجاوزات وفق الأطر القانونية، داعية الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية واحترام خصوصية الضحايا وعدم استغلال معاناتهم لأغراض دعائية أو إعلامية".