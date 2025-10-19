حقيقة التقرير الأوروبي بشأن "عدم اعتراف" الولايات المتحدة بالانتخابات العراقية

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً الى العراق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

حقيقة التقرير الأوروبي بشأن "عدم اعتراف" الولايات المتحدة بالانتخابات العراقية

محليات

2025-10-19 | 12:02
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حقيقة التقرير الأوروبي بشأن &quot;عدم اعتراف&quot; الولايات المتحدة بالانتخابات العراقية
563 شوهد

السومرية نيوز – محلي
كشف مركز أسبر، اليوم الاحد، ان معهد الدراسات الأوروبية لم يصدر أي تقرير يتعلق بعدم اعتراف الولايات المتحدة بالانتخابات العراقية.

وذكر المركز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "صفحات إخبارية وحسابات تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل إعلام عراقية، خبراً مفاده أن "تقريراً أوروبياً كشف أن الولايات المتحدة لن تعترف بنتائج الانتخابات العراقية المقبلة، وسترفض التعاون مع أي حكومة تضم فصائل داخل مؤسسات الدولة".
وأضاف ان "هذا الادعاء نُسب إلى المعهد الأوروبي للدراسات حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (EISMENA)".
وأضاف ان "فريق مركز أسبر تحقق من مصدر الخبر، وتبيّن أن الادعاء مضلِّل، حيث أن المصدر الأصلي هو تحليل صادر عن المعهد الأوروبي للدراسات حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان:
“The Popular Mobilization Forces and the 2025 Elections: Hybridity, Legitimacy, and Internal and External Pressures”.
ونُشر بتاريخ 14 أكتوبر 2025".
وبين انه "بعد مراجعة النص الكامل للتحليل، تبيّن أن التقرير لم يذكر أن الولايات المتحدة قررت عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات العراقية، كما لم يتحدث عن موقف رسمي أمريكي بهذا المعنى.
بل أشار النص إلى أن:
“Intensified U.S. pressure could even extend to the non-recognition of election results and a refusal to cooperate with any government that includes the PMF.”
أي أن الضغوط الأمريكية المتزايدة "قد تمتدّ إلى" خيار عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات أو رفض التعاون مع حكومة تضم فصائل، وهذا التعبير يُستخدم في سياق التحليل الاحتمالي وليس الإعلان عن قرار رسمي أو موقف مؤكّد".
وبين المركز ان "المقال يندرج ضمن دراسة أكاديمية تحليلية حول توازنات القوى بين الدولة والفصائل المسلحة في العراق، ولا يحمل صفة تقرير سياسي أو استخباراتي رسمي"، لافتا الى ان "التقرير الصادر عن المعهد الأوروبي للدراسات حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(EISMENA)، اظهر تحليلاً معمقًا للوضع السياسي والأمني في العراق قبيل الانتخابات المقبلة، وقد ركّز بشكل خاص على موقع "الحشد الشعبي" داخل مؤسسات الدولة العراقية، وما يثيره هذا الموقع من إشكالات قانونية وسياسية تتعلق بشرعية المشاركة الانتخابية للفصائل المسلحة ومدى خضوعها للسلطة المدنية".
وبين ان "التقرير استند إلى جملة من القوانين العراقية من بينها قانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016، وتعديلاته المقترحة خلال سنة 2024، إضافة إلى قانون الأحزاب السياسية والدستور العراقي، لشرح الإطار القانوني الذي يربط الفصائل المسلحة بالدولة، كما اعتمد على شهادات باحثين ومتابعين للشأن العراقي، وتحليلات من مؤسسات بحثية أميركية وأوروبية حول التوازنات بين النفوذ الإيراني والسيادة الوطنية العراقية والضغط الأميركي".
وأشار الى ان "التقرير لم يورد أي إشارة إلى نية الولايات المتحدة عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات العراقية، بل اكتفى بتوصيف الموقف الأميركي بأنه قلق متزايد من توسّع نفوذ الفصائل داخل مؤسسات الدولة، واحتمال أن يؤثر ذلك على شكل الحكومة المقبلة وسياساتها"، مبينا ان "التقرير خلص إلى أن العراق مقبل على اختبار سياسي حساس يتمثل في مدى قدرته على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، تضمن توازناً بين القوى المسلحة والدولة المدنية، حيث أن التحدي الأكبر لا يكمن في الاعتراف الدولي بالنتائج، بل في ضمان شرعية داخلية قائمة على الثقة الشعبية واحترام القانون".
وشدد المركز ان "المعهد الأوروبي لم يقل إن الولايات المتحدة لن تعترف بنتائج الانتخابات العراقية، بل طرح احتمالاً تحليلياً ضمن سياق أكاديمي عن الضغوط الأمريكية على الحكومة العراقية، دون أي تأكيد رسمي من واشنطن بهذا الشأن".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-19
Play
العراق في دقيقة 19-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-19
Live Talk
Play
Live Talk
الشعراء الشباب.. أصوات جديدة تصنع ملامح المستقبل - Live Talk - الحلقة ١٤١ | 2025
10:30 | 2025-10-19
Play
الشعراء الشباب.. أصوات جديدة تصنع ملامح المستقبل - Live Talk - الحلقة ١٤١ | 2025
10:30 | 2025-10-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-19
Play
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-19
عشرين
Play
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
Play
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
رحال
Play
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
Play
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-18
Play
نشرة ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-18
Biotic
Play
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Play
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
Play
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
الهوا الك
Play
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
Play
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
علناً
Play
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
Play
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-19
Play
العراق في دقيقة 19-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-19
Live Talk
Play
Live Talk
الشعراء الشباب.. أصوات جديدة تصنع ملامح المستقبل - Live Talk - الحلقة ١٤١ | 2025
10:30 | 2025-10-19
Play
الشعراء الشباب.. أصوات جديدة تصنع ملامح المستقبل - Live Talk - الحلقة ١٤١ | 2025
10:30 | 2025-10-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-19
Play
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-19
عشرين
Play
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
Play
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
رحال
Play
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
Play
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-18
Play
نشرة ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-18
Biotic
Play
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Play
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
Play
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
الهوا الك
Play
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
Play
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
لقطات
Play
لقطات
المصرف اعلن افلاسه وهسه فلوسنا راحت بالملايين 😕 | ناس وناس
17:00 | 2025-10-16
Play
المصرف اعلن افلاسه وهسه فلوسنا راحت بالملايين 😕 | ناس وناس
17:00 | 2025-10-16

اخترنا لك
العراق يحظر لعبة روبلكس
14:26 | 2025-10-19
حملة بُناة العزم تطلق مبادرة الحزام الضوئي
14:20 | 2025-10-19
في الأنبار.. ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة
14:03 | 2025-10-19
وفاة عميد متقاعد و7 من افراد عائلته بحادث داخل منزله في الديوانية
12:56 | 2025-10-19
تشغيل خط كهرباء جديد بطاقة 1000 ميغاواط
12:44 | 2025-10-19
مع ولائم باذخة.. قرب الانتخابات يرفع سعر البطاقة لـ400 دولار رغم الملاحقات القانونية
10:48 | 2025-10-19

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.